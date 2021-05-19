19 мая 2021

Три свердловских города претендуют на особый статус. Их поддержал губернатор

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют на Уралмаше в честь присвоения Екатеринбургу звания
Ранее звание «Город трудовой доблести» получили Екатеринбург и Нижний Тагил. По этому поводу даже дали салют Фото:

Сразу три свердловских города — Серов, Первоуральск и Ирбит — претендуют на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести». Как сообщил URA.RU источник в областном правительстве, губернатор Евгений Куйвашев подписал постановления о поддержке их инициативы.

«Губернатор подписал три постановления. В дальнейшем необходимо постановление заксобрания, после чего заявки будут направлены на экспертизу в РАН», — рассказал собеседник агентства. В департаменте информполитики региона информацию подтвердили, но пообещали сообщить подробности позднее.

«Надеемся что именно в юбилейный год (Ирбиту исполняется 390 лет) и в год юбилея Ирбитского мотоциклетного завода (80 лет) Владимир Путин присвоит нашему городу особый статус. Все же наши мотоциклы были на вооружении Уральского добровольческого танкового корпуса, участвовали в боевых действиях», — сказал URA.RU глава Ирбита Николай Юдин. Его коллеги — мэры Серова Василий Сизиков и Первоуральска Игорь Кабец — пообещали прокомментировать событие позднее.

Ранее статус «Города трудовой доблести» был присвоен Екатеринбургу и Нижнему Тагилу. Отправлена на согласование заявка Каменска-Уральского. «Город трудовой доблести» — почетное звание, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов». Присваивается городам РФ, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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