19 мая 2021

В Екатеринбурге пропало лекарство от аллергии

© Служба новостей «URA.RU»
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Больной и его родственники обошли с десяток аптек Фото:

Житель Екатеринбурга пожаловался, что в аптеках пропали глазные и ушные капли «Софрадекс». Он рассказал URA.RU, что в поисках лекарства он и его родственники обошли с десяток аптек.

«Я с утра семь аптек на ЖБИ обошел и жена несколько в центре. Нигде нет», — сообщил читатель URA.RU. Согласно данным различных справочных систем все же есть в аптеках города. Одна из систем сообщает, что он имеется в 14 аптеках, другая показывает наличие в 33 точках.

Капли «Софрадекс» — антибиотик. Их применяют при отите и конъюнктивите (вызванном, в том числе, аллергией).

Ранее URA.RU сообщало, что пациенты с ВИЧ-инфекцией в Екатеринбурге не могут получить жизненно необходимые препараты. Областной Центр профилактики и борьбы со СПИД не закупил нужные лекарства и в качестве альтернативы предлагает больным опасную для здоровья терапию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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