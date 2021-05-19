В Екатеринбурге пропало лекарство от аллергии

Больной и его родственники обошли с десяток аптек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Екатеринбурга пожаловался, что в аптеках пропали глазные и ушные капли «Софрадекс». Он рассказал URA.RU, что в поисках лекарства он и его родственники обошли с десяток аптек.

«Я с утра семь аптек на ЖБИ обошел и жена несколько в центре. Нигде нет», — сообщил читатель URA.RU. Согласно данным различных справочных систем все же есть в аптеках города. Одна из систем сообщает, что он имеется в 14 аптеках, другая показывает наличие в 33 точках.

Капли «Софрадекс» — антибиотик. Их применяют при отите и конъюнктивите (вызванном, в том числе, аллергией).

Ранее URA.RU сообщало, что пациенты с ВИЧ-инфекцией в Екатеринбурге не могут получить жизненно необходимые препараты. Областной Центр профилактики и борьбы со СПИД не закупил нужные лекарства и в качестве альтернативы предлагает больным опасную для здоровья терапию.