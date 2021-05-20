Замглавы департамента развития фармпромышленности Минпромторга России Ольга Покидышева и экс-глава ведомства Ольга Колотилова задержаны. Их обвиняют в мошенничестве.
«Подробности уголовного дела не разглашаются, но очевидно, что речь идет о махинациях внутри министерства. Следственный комитет РФ вышел в Басманный суд с ходатайством об аресте женщин», — приводит информацию
Известно, что Покидышева занимала свой пост до настоящего времени. В свою очередь, Колотилова освободила должность в 2017 году. После этого она стала замгубернатора Новгородской области Андрея Никитина. На момент задержания была в должности советника главы региона.
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