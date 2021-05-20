Высокопоставленных сотрудниц Минпромторга задержали в Москве. Их подозревают в мошенничестве

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носкову Александру. Курган, арест, тюрьма, конвой, наручники, задержание, преступление, криминал, опг
Следственный комитет выступил с ходатайством об их аресте Фото:

Замглавы департамента развития фармпромышленности Минпромторга России Ольга Покидышева и экс-глава ведомства Ольга Колотилова задержаны. Их обвиняют в мошенничестве.

«Подробности уголовного дела не разглашаются, но очевидно, что речь идет о махинациях внутри министерства. Следственный комитет РФ вышел в Басманный суд с ходатайством об аресте женщин», — приводит информацию MK.RU.

Известно, что Покидышева занимала свой пост до настоящего времени. В свою очередь, Колотилова освободила должность в 2017 году. После этого она стала замгубернатора Новгородской области Андрея Никитина. На момент задержания была в должности советника главы региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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