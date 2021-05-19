Пистолет девочка принесла в рюкзаке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В гимназию №23 Челябинска срочно выехала полиция и Росгвардия. Поводом для экстренных мер стал приход ученицы в школу с пистолетом. В полицию позвонили родители других учеников, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Дети увидели у девочки, которая учится в шестом классе, пистолет в рюкзачке, — рассказал инсайдер. — После событий в Казани все стали бояться, и кто-то позвонил родителям. Те вызвали полицию. Приехали полиция, Росгвардия и даже скорая». Как пояснил источник, пистолет оказался пневматическим, эвакуация учеников не проводилась.

«Теперь родители разбираются с директором, выясняют, как можно было пронести в школу пистолет. Полиция уже уехала», — добавил источник. «Без комментариев», — заявили URA.RU в администрации учебного заведения.

«По обращению отдела полиции сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выехали на место для проверки поступившей информации», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по региону, воздержавшись от подробностей. В пресс-службе ГУ МВД по региону пообещали предоставить комментарий позже

11 мая в Казани произошло массовое убийство. Жертвами 19-летнего выпускника Ильназа Галявиева, который пришел в школу с самозарядным дробовиком, стали девять человек, в основном дети. Еще два десятка человек получили ранения и травмы. Галявиеву грозит пожизненное заключение, а после этой трагедии все школы России стали тщательнее проверять на предмет соблюдения мер безопасности.