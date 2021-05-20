Ведущий Первого канала: Россией управляют люди со старыми мозгами

Телеведущий Владимир Познер заявил, что главная проблема России в людях со «старыми мозгами», которые находятся у власти. По мнению журналиста, страна может стать либеральной и демократичной после того, как из руководства уйдут те, кто «ходили в советскую школу».
«Считаю, что тот факт, что до сих пор наша страна управляется этими людьми, это проблема серьезная. Эти люди были сформированы обществом, которого больше нет. Они попали в новое общество, новые условия и не должны управлять страной своими старыми мозгами», — заявил Познер во время общения с участниками марафона «Новое знание», который транслируется на сайте российского общества «Знание».
Телеведущий добавил, что он хотел бы увидеть значительную смену руководящего состава страны в ближайшие 10 лет. Тогда, по его мнению, Россия будет сильно меняться, станет более открытой, а люди будут относиться к чужому мнению «без злобы».
Недавно Познер назвал главной проблемой в работе СМИ вмешательство со стороны государства. Он рассказал о цензуре на телевидении и заявил, что в России журналистика полностью зависит от власти.
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