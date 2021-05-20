В соцсетях оценили слова Путина про выбивание зубов врагам РФ. «И еще кое-что оторвем»

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Фраза Владимира Путина о «выбитых зубах» вызвала широкий резонанс в соцсетях Фото:

Россия готова «выбить зубы» тем, кто попытается «откусить» от нее территории. Такое заявление во время заседания Российского организационного комитета «Победа» сделал президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что недоброжелатели пытаются ограничить развитие РФ в тот момент, когда страна становится сильнее. При этом, подчеркнул глава государства, российская армия обладает самыми новейшими видами вооружения.

Фраза Путина о «выбитых зубах» не осталась без внимания среди россиян. В соцсетях пользователи устроили полемику о том, кому именно были адресованы эти слова, а также предложили свои варианты, кому бы стоило направить эту угрозу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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