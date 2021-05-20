Россия готова «выбить зубы» тем, кто попытается «откусить» от нее территории. Такое заявление во время заседания Российского организационного комитета «Победа» сделал президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что недоброжелатели пытаются ограничить развитие РФ в тот момент, когда страна становится сильнее. При этом, подчеркнул глава государства, российская армия обладает самыми новейшими видами вооружения.
Фраза Путина о «выбитых зубах» не осталась без внимания среди россиян. В соцсетях пользователи устроили полемику о том, кому именно были адресованы эти слова, а также предложили свои варианты, кому бы стоило направить эту угрозу.
В Twitter не могли пройти мимо народов, о которых однажды упоминал Владимир Путин в своей речи
Скрин: Twitter
Некоторые начали свои идеи расправы над недоброжелателями
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Россияне считают, что и внутри есть те, к кому можно применить эту фразу
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Граждане призывают Владимира Путина обратить внимание на региональных управленцев