Курганцы полгода не могут попасть к детскому врачу

В Кургане возник дефицит врачей-гастроэнтерологов Фото: Екатерина Сычкова

В Кургане приходится полгода ждать приема к детскому гастроэнтерологу. Об этом местная жительница рассказала в соцсетях.

Женщина объяснила, что талон на УЗИ смогла получить только через три месяца после того момента, когда он понадобился ее семье. «Сказали, после УЗИ полгода гастроэнтеролога ждать», — написала она в группе «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте».

На обращение ответили представители областного депздрава. «В настоящее время в учреждении существует проблема укомплектованности штата врачом-гастроэнтерологом. Врач-совместитель ведет прием на 0,5 ставки, так как основной специалист находится в декретном отпуске», — объяснили в ведомстве. В депздраве посоветовали при острой необходимости обратиться к начмеду детской поликлиники.

На 1 мая в Кургане требовалось 210 врачей и 113 медработников. В марте сотрудники Курганской больницы скорой медпомощи (БСМП) отказывались дежурить из-за снижения зарплат. Позже было принято решение изменить систему оплаты труда в больнице.