Врачи перестали быть самыми востребованными работниками Кургана

На 1 мая в Кургане было 8543 безработных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане самая востребованная профессия — водитель автомобиля. Такие данные опубликованы городским департаментом экономического развития на сайте муниципалитета. Обычно самыми востребованными в регионе становятся профессии врачей и учителей.

На 1 мая в городе требовалось 219 водителей автомобилей. Кандидатам на должность предлагают зарплату от 14 711 до 60 000 рублей. На втором месте по количеству свободных вакансий находится профессия врача. В Кургане требуется 210 медиков с высшим образованием. В Кургане свободна 141 вакансия учителей, педагогов и преподавателей. Данные профессии находятся на третьем месте по востребованности в городе.

«Количество заявленных вакансий в городе Кургане на конец отчетного периода — 4378. Коэффициент напряженности на рынке труда (незанятых граждан на 1 вакансию) — 2,2 единицы», — указано в отчете. На 1 мая в городе число безработных граждан составило 8543 человека, что в 2,5 раза больше аналогичного периода в прошлом году (3417 человек).

В октябре 2020 года в Кургане власти сообщили о нехватке водителей автобусов. По этой причине было сокращено количество автобусов.

Список самых востребованных вакансий в городе Скрин: kurgan-city.ru