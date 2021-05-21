Продюсер, уроженец Кургана Максим Фадеев восхитился певицей Манижей, которая стойко отбивается от шквала критики. Музыкант признался, что не следил за «Евровидением», но посмотрел выступление самой Манижы. Об этом Фадеев рассказал на видеозаписи, опубликованной на его странице в Instagram.
«В комментариях на эту девчонку вечно набрасываются. Когда мы начнем поддерживать тех, кто едет защищать страну?» — удивился продюсер. По его мнению, россияне должны не оскорблять певицу, а поддержать ее, чтобы помочь победить в международном конкурсе.
Фадеев заявил, что не понимает, по какой причине началась травля Манижи. «За то, что она поет на русском языке? Таджичка, которая поет, отдавая дань русской культуре. Не имеет значения, какой национальности, цвета кожи и какой религии человек. И вместо того, чтобы ее поддержать, на нее набрасываются как собаки», — возмутился он. «Я ей восхищаюсь. Она сильная, отбивается от всех этих нападок, от всех этих странных людей. Она очень красиво себя ведет», — добавил Фадеев.
Манижа, представляющая Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», прошла в финал, сообщало ранее URA.RU. Исполненная Манижей песня «Russian Woman» («Русская женщина») ранее подверглась жесткой критике в России, а саму певицу затравили в соцсетях. На исполнительницу даже поступала жалоба в Следственный комитет РФ за дискредитацию образа русской женщины.
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