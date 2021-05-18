Манижа вышла в финал «Евровидения»
Певица Манижа, представляющая Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», прошла в финал. Трансляцию вел «Первый канал».
Манижа выступила в первом полуфинале под третьим номером. Всего за выход в финал боролись представители 16 стран, десять из них прошли дальше. Среди них артисты из Швеции, Израиля, Азербайджана, Украины и другие.
Ранее в сети появилось видео, как Манижа впервые предстала на красной дорожке конкурса в кокошнике. На следующий день она рассказала, как ее встретили в Роттердаме.
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