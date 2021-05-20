20 мая 2021

В Кургане легковушка въехала в автобус на остановке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Екатеринбург, семечки, дтп, знак аварийной остановки, шелуха
В Кургане ДТП с автобусом Фото:

Авария произошла в Кургане на остановке «7 микрорайон». Очевидец на условиях анонимности передает URA.RU, что легковой автомобиль въехал в ПАЗ сзади и вылетел за остановку. Одну женщину увезли на скорой.

«У ПАЗика задняя часть смята. Похоже на остановке в него по касательной влетела легковушка и ее вынесло на газон за остановкой. Женщину увозят на скорой», — пояснил очевидец последствий ДТП.

По его версии, водитель легкового автомобиля, вероятно, хотел проскочить на мигающий зелёный, сильно разогнался, поэтому не успел затормозить перед ПАЗом, который остановился на остановке высадить пассажиров. Обычно в час пик, в правом ряду в это время скорости небольшие, пояснил курганец.

В отделении пропаганды ГИБДД города Кургана URA.RU пояснили, что сейчас едут на место ДТП. Комментарии предоставят в ближайшее время.

ДТП с автобусом произошло на остановке 7 микрорайон
Пострадавшую в аварии женщину увезли на скорой

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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