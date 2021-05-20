Мэр Перми скрыл свои доходы от общественности

Глава Перми Алексей Демкин, будучи в новой должности, скрыл от широкой общественности свои доходы. Доходы его подчиненных за 2020 год опубликованы на сайте администрации города. Демкина в представленном списке нет. В мэрии URA.RU пояснили, что Демкин представил свои доходы ранее, когда претендовал на должность главы города. Однако эти сведения не подлежат афишированию.
«Такие данные Алексеем Демкиным после избрания конкурсной комиссией были предоставлены как гражданином, претендующим на замещение должности главы Перми. Сведения, поданные работодателю гражданином, не обязательны к публикации», — пояснили URA.RU в мэрии. Там добавили, что сведения о доходах Демкина «будут опубликованы в рамках следующей декларационной кампании».
Среди подчиненных главы Перми самыми богатыми стали главы Свердловского и Ленинского районов Андрей Усов и Александр Козенков. Усов в 2020 году получил доход в сумме 9,9 млн. рублей. У него нет в собственности недвижимости, но в пользовании есть жилой дом и земельный участок. Чиновник также является владельцем автомобиля премиум-класса Audi Q8.
Козенков задекларировал доход в размере 8,3 млн. рублей. Он является владельцем квартиры, гаража (общедолевая собственность), автомобилей BMW X5 и Volkswagen Tiguan.
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