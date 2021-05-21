21 мая 2021

Зюганов: миллионы пенсионеров РФ попали в «долговое рабство»

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Возложение цветов к Вечному Огню. Москва, коммунисты, кпрф, зюганов геннадий
По словам Зюганова, 1,3 млн пенсионеров задолжали банкам Фото:
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Экономический кризис 2020

Больше миллиона российских пенсионеров попали в «долговое рабство». Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Политик отметил, что за 2020 год объем просроченных долгов в России вырос почти на 168 млрд рублей, что составляет 22%. «Банки передали на взыскание коллекторам полтриллиона рублей! Важно подчеркнуть: среди попавших в долговое рабство — 1,3 млн пенсионеров! Люди идут к ростовщикам, так как цены, несмотря на неоднократные заверения власти, продолжают расти. А выживать на что-то надо», — написал Зюганов в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что в России на 60% подорожали удобрения, что приведет к новому росту стоимости продуктов питания, и люди снова будут вынуждены брать кредиты. Уже в апреле банки выдали рекордное число займов — почти 2 миллиона. Причиной этому является «тотальное обнищание народа», считает Зюганов.

Ранее Зюганов заявил,что Россия вымирает, нищает и деградирует и, чтобы это остановить, необходимо сформировать новый государственный бюджет. Он также выразил мнение, что кабинет министров недостаточно поддержал российских граждан во время пандемии коронавируса. По словам политика, на поддержку граждан за рубежом выделили значительно больше средств, чем в России. Также он отметил, что причиной обнищания Россиян является «антинародный финансово-экономический курс, которым страну ведут либералы во власти», сообщает MK.RU.

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