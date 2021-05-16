Зюганов заявил о нищете и деградации в России

Зюганов считает, что необходимо сформировать новый государственный бюджет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия вымирает, нищает и деградирует и, чтобы это остановить, необходимо сформировать новый государственный бюджет. Об этом заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

«Для выхода из кризиса нужно сформировать совершенно другой бюджет. Он должен быть ориентирован на темпы роста экономики — минимум 3-4% в год. В противном случае мы и дальше будем вымирать, нищать, деградировать», — написал политик в своем Telegram-канале.

Зюганов заявил, что в России происходит интеллектуальная деградация. Политик привел данные РАН, согласно которым в 2012 году из страны уехало 14 тысяч ученых и специалистов, а в 2019 — почти 70 тысяч. Кроме того, Зюганов отметил, что половина инженеров, врачей, программистов и 59% студентов готовы покинуть Россию, так как им не предлагают никаких возможностей.

Ранее Зюганов рассказал, что кабинет министров недостаточно поддержал российских граждан во время пандемии коронавируса. По словам политика, на поддержку граждан за рубежом выделили значительно больше средств, чем в России. Также он отметил, что причиной обнищания Россиян является «антинародный финансово-экономический курс, которым страну ведут либералы во власти», сообщает MK.RU .