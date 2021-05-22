В РФ упростили получение лекарств для тяжелобольных детей

Тяжелобольных детей готовы лечить даже за границей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Порядок оказания помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями за счет средств фонда «Круг добра» утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«В случае необходимости тяжелобольные дети будут получать лекарства и медицинские изделия, не зарегистрированные в России, но имеющие одобрение регулирующих органов Евросоюза или США. Также прописана возможность оплаты лечения за рубежом, включая покрытие расходов на транспорт и проживание», — пишут на сайте правительства РФ.

Средства фонда могут направляться на оплату уникальных способов лечения с научно доказанной эффективностью. Например, клеточной терапии и генной инженерии. Решение по каждому ребенку будет приниматься экспертным советом фонда, исходя из рекомендаций медицинской организации, в которой наблюдался пациент.

Фонд «Круг добра» создан по распоряжению Владимира Путина в январе 2021 года. Он финансируется за счет начислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. Эти средства поступают в федеральный бюджет, сообщает телеканал 360. В 2021 году на закупку лекарств для детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями планируется потратить 60 млрд рублей.