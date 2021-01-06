Путин подписал указ о создании фонда для тяжелобольных детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир на экране
Создать фонд для больных детей Путина попросила волонтер Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России будет создан фонд поддержки детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

«Президент подписал указ «О создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра»», — говорится в сообщении. Создать организацию главу государства попросила волонтер Регина Парпиева.

В состав учредителей вошли президент Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» Леонид Рошаль (по согласованию), певица Юлия Самойлова (по согласованию), актер Константин Хабенский, известный своей благотворительностью (по согласованию) и другие известные россияне. Свердловскую область будет представлять Лариса Фечина — заместитель главного врача Свердловской областной детской клинической больницы.

Пополнять фонд власти хотят за счет средств, полученных за счет повышения НДФЛ для лиц, чей доход превышает пять миллионов рублей в год. Предполагается, что в 2021 году сумма будет составлять более 60 миллиардов рублей в год, на эти деньги будут покупаться дорогостоящие лекарства. О готовности подписать указ Путин сообщил 5 января.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...