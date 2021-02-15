Мишустин выделил 10 млрд для детей с тяжелыми заболеваниями

Всего в 2021 году на это потратят 60 млрд рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство России выделит 10 млрд рублей на закупку лекарств для детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он уточнил, что всего на эти цели в 2021 году планируется потратить 60 млрд рублей. «Им нужна особая медицинская помощь, и зачастую дорогостоящее лечение. Фонд будет обеспечивать таких детей необходимыми лекарствами. Правительство направляет на их закупку 10 млрд рублей — это первый транш», — приводит слова Мишустина ТАСС.

Средства направят на приобретение не только препаратов, но и технических средств реабилитации. Премьер-министр РФ напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина создан фонд «Круг добра» для помощи детям с тяжелыми, редкими заболеваниями. До поступления первых денег от сбора налогов его профинансируют из бюджета.

Правительство также решило выделить дополнительные деньги на покупку иностранных лекарств для тяжелобольных детей, передает «Пятый канал». Ранее правительство выделило российским регионам средства на препараты пациентам, которые лечатся от COVID-19 амбулаторно, напоминает телеканал 360.