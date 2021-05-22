Лолита раскрыла размер пенсии и заявила о финансовых трудностях

Лолита испытывает трудности из-за роста цен на коммунальные услуги Фото: страница Лолиты Милявской в Instagram @lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская получает 23 тысячи в месяц в качестве пенсии. При этом знаменитость испытывает трудности из-за роста цен на коммунальные услуги. В этом Лолита призналась во время шоу YouTube-канале «Макарена».

«У меня 23 тысячи 200 рублей пенсия — это, наверное, из-за ИП. У меня нет ни званий, ни наград. Я категорический противник всего этого. Каждое звание или награда накидывает, как известно, тебе к пенсии. Мне это претит», — цитирует звезду телеканал 360.

По мнению Лолиты, звания не дают никаких бонусов и не влияют на количество людей, которые приходят на концерт. Певица заявила, что ее выступление на корпоративе стоит 30—50 тысяч евро. При этом певица пожаловалась на «растущую коммуналку» и «безумный капремонт».

Ранее Лолита рассказала, что при расставании с пятым мужем Дмитрием Ивановым подарила ему конверт с деньгами, куда положила по тысяче евро за каждый год супружества. Сумма «отступных» составила 7 тысяч евро. Она сказала, что «устала терпеть фокусы» своего избранника и решила поставить в отношениях точку.