22 мая 2021

В Москве найдено тело сотрудника ФСБ

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Мужчину нашли на лестничном пролете Фото:

В Москве на улице Яблочкова нашли труп сотрудника ФСБ на лестничном пролете. Об этом сообщается в соцсетях.

«Утром в Москве на улице Яблочкова обнаружили <…> труп на лестничном пролете. Около тела нашли удостоверение Центра специального назначения ФСБ России управления „В“», — указано в telegram-канале «112».

Погибший Руслан М. жил в этом же доме, следствие выясняет мотивы случившегося. Предполагается, что мужчина покончил с собой, пишет MK.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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