В Москве найдено тело сотрудника ФСБ

Мужчину нашли на лестничном пролете
В Москве на улице Яблочкова нашли труп сотрудника ФСБ на лестничном пролете. Об этом сообщается в соцсетях.
«Утром в Москве на улице Яблочкова обнаружили <…> труп на лестничном пролете. Около тела нашли удостоверение Центра специального назначения ФСБ России управления „В“», — указано в telegram-канале «112».
Погибший Руслан М. жил в этом же доме, следствие выясняет мотивы случившегося. Предполагается, что мужчина покончил с собой, пишет
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