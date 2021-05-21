Житель Салехарда не может добиться помощи от силовиков

Полицейские не всегда оправдывают ожидания ямальцев (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правоохранительные органы Салехарда реагируют на заявления жителей о возбуждении административных дел отказами в возбуждении уголовных. Из-за этого граждане обращаются в прокуратуру, однако и там не находят помощи. Об этом URA.RU рассказал сотрудник полиции на пенсии Александр Паневин.

Мужчина вызывал силовиков с жалобой на шумных соседей, которые нарушили закон о тишине, а также нецензурно ругались на него в подъезде. Паневин написал заявление на нарушителей, чтоб их привлекли к административной ответственности. «Через несколько дней пришло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, хотя я писал о привлечении за мелкое хулиганство. Ко мне никто не приходил, подробностей не выяснял, не приглашал, не опрашивал свидетелей», — добавляет Паневин.

Также собеседник удивился тому, что в постановлении об отказе было написано, что личность нарушителя установлена не была, но при этом его опросили по телефону. Паневин написал заявление в прокуратуру. Надзорное ведомство отменило постановление, но к дисциплинарной ответственности никого не привлекло.

Позднее ситуация повторилась. Мужчина требовал наказать нарушителя за административное правонарушение, а полиция присылала отказ в возбуждении уголовного дела. Паневин снова написал в надзорное ведомство Салехарда, но там ему ответили, что все в норме.

Получить оперативный комментарий в прокуратуре не удалось, в пресс-службу был направлен запрос. В УМВД России по ЯНАО ответили следующее: «данная информация зарегистрирована, назначено проведение проверки».

Ранее URA.RU сообщало, что полицейские Салехарда никак не могут справиться с бомжами, которые оккупировали торговое помещение в центре города. А также силовики не могут найти управы на людей без определенного места жительства, которые облюбовали теплые остановки.