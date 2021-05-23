Россия установила рекорд на международной школьной олимпиаде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пробное ЕГЭ по информатике на базе Гимназии №39. Екатеринбург, учитель, обучение, школьник, урок, класс, занятие, тестирование, экзамен, учеба, ученик, тест, школа, профессия, образование, информатика, компьютерная грамотность, преподаватель, классная комната, учительница, электронный экзамен
Олимпиада проходила дистанционно Фото:

Российские школьники взяли восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике и обновили абсолютный рекорд. Учеников поздравил глава Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сборная России впервые в истории завоевала все золото на Азиатской олимпиаде по физике. Это престижное международное соревнование, где участвовали 23 страны», — сообщил Воробьев в Instagram. По словам Воробьева, три из восьми медалей завоевали школьники из Подмосковья: Денис Исмагилов, Матвей Князев и Матвей Федин. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня». «Поздравляю, ребята, мы вами гордимся! Только вперед!» — отметил губернатор.

Олимпиада проходила дистанционно в Тайване с 17 мая в два тура. В ней участвовали более 180 школьников из 23 стран.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...