Россия установила рекорд на международной школьной олимпиаде

Олимпиада проходила дистанционно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские школьники взяли восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике и обновили абсолютный рекорд. Учеников поздравил глава Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сборная России впервые в истории завоевала все золото на Азиатской олимпиаде по физике. Это престижное международное соревнование, где участвовали 23 страны», — сообщил Воробьев в Instagram. По словам Воробьева, три из восьми медалей завоевали школьники из Подмосковья: Денис Исмагилов, Матвей Князев и Матвей Федин. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня». «Поздравляю, ребята, мы вами гордимся! Только вперед!» — отметил губернатор.

Олимпиада проходила дистанционно в Тайване с 17 мая в два тура. В ней участвовали более 180 школьников из 23 стран.