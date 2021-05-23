Поставщики рыбы пожаловались в ФНС на «Яндекс.Еду» и Delivery Club

Налоговики получили жалобу на агрегаторов еды Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Агрегаторы доставки (в том числе «Яндекс.Еда» и Delivery Club) экономят на налогах, массово переводя своих курьеров в самозанятые. С просьбой проверить их деятельность Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка (АПТПРР) обратился ФНС РФ.

«Компании не отчисляют средства в ПФР и Фонд соцстрахования и самозанятые лишены трудовых прав», — цитирует « Коммерсант » вице-президента АПТПРР Артема Ломизе. Сложившая ситуация, по его словам, «позволяет агрегаторам максимизировать прибыль, устанавливать монопольно высокие тарифы на услуги и получать конкурентные преимущества на рынке труда». Использование самозанятых позволяет агрегаторам экономить около 44% затрат на фонд оплаты труда.

Агрегаторы могут себе позволить платить курьерам больше, чем компании, вынужденные нанимать их в штат, считает Ломизе. По мнению заявителей, следует унифицировать систему привлечения самозанятых для всех компаний и гарантировать доставщикам социальные выплаты. С аналогичным предложением в налоговую обращались и рестораторы.