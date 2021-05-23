Поставщики рыбы пожаловались в ФНС на «Яндекс.Еду» и Delivery Club

Агрегаторы доставки (в том числе «Яндекс.Еда» и Delivery Club) экономят на налогах, массово переводя своих курьеров в самозанятые. С просьбой проверить их деятельность Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка (АПТПРР) обратился ФНС РФ.
«Компании не отчисляют средства в ПФР и Фонд соцстрахования и самозанятые лишены трудовых прав», — цитирует «
Агрегаторы могут себе позволить платить курьерам больше, чем компании, вынужденные нанимать их в штат, считает Ломизе. По мнению заявителей, следует унифицировать систему привлечения самозанятых для всех компаний и гарантировать доставщикам социальные выплаты. С аналогичным предложением в налоговую обращались и рестораторы.
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