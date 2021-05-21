21 мая 2021
20 мая 2021

Курганские единороссы озвучили первые данные по явке на праймериз

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Конференция региональной партии Единая Россия. Курган. , медведь, медведь ер, единая россия, ер, едро
В регионе на праймериз зарегистрировались более 10% от числа избирателей Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Курганской области на предварительном голосовании «Единой России» в облдуму и гордуму Кургана проголосовали 1800 человек. Об этом сообщила пресс-служба реготделения партии.

«В первые часы предварительного голосования 1800 зауральцев оставили свои голоса за кандидатов в Госдуму и Курганскую городскую думу», — рассказали 24 мая представители реготделения в группе соцсети «ВКонтакте». Предварительное голосование проходит с 24 по 30 мая.

Представители партии отметили, что участники праймериз голосуют за кандидатов на специальном сайте. По словам пресс-службы реготделения, в предварительном голосовании зарегистрировались около 70 тысяч жителей Курганской области, что составляет более 10% от числа избирателей в регионе.

На праймериз избиратели определят, кто представит партию на сентябрьских выборах в Госдуму и гордуму Кургана. В конце марта руководитель регионального исполкома партии Родион Вяткин заявлял, что явка на предварительное голосование должна составить не менее 10% от числа избирателей в области.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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