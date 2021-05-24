Части россиян осенью выплатят пять тысяч рублей

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Пробное ЕГЭ по информатике на базе Гимназии №39. Екатеринбург, учитель, егэ, профессия, преподаватель, единый государственный экзамен, учительница
Выплаты кураторам направлены на создание благоприятных педагогических условий Фото:

Министерство просвещения РФ запустило проект, предусматривающий ежемесячные федеральные выплаты кураторам групп в колледжах. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Предлагается установить с 1 сентября 2021 года ежемесячные выплаты кураторам в размере по 5 тысяч рублей, по аналогии ‎с выплатами классным руководителям общеобразовательных организаций. <…>Ежегодно дополнительная потребность средств из федерального бюджета составит 9,6 млрд рублей в год», — цитирует министерство просвещения «Российская газета». Отмечается, что выплаты за руководство необходимы кураторам 105 065 бюджетных учебных групп.

Ежемесячные выплаты за классное руководство сейчас получают педагоги общеобразовательных школ. Ранее правительство РФ объявило об обеспечении единовременными социальными выплатами в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет. Они будут выдаваться в августе 2021 года, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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