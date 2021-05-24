Части россиян осенью выплатят пять тысяч рублей

Выплаты кураторам направлены на создание благоприятных педагогических условий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство просвещения РФ запустило проект, предусматривающий ежемесячные федеральные выплаты кураторам групп в колледжах. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Предлагается установить с 1 сентября 2021 года ежемесячные выплаты кураторам в размере по 5 тысяч рублей, по аналогии ‎с выплатами классным руководителям общеобразовательных организаций. <…>Ежегодно дополнительная потребность средств из федерального бюджета составит 9,6 млрд рублей в год», — цитирует министерство просвещения «Российская газета». Отмечается, что выплаты за руководство необходимы кураторам 105 065 бюджетных учебных групп.

Ежемесячные выплаты за классное руководство сейчас получают педагоги общеобразовательных школ. Ранее правительство РФ объявило об обеспечении единовременными социальными выплатами в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет. Они будут выдаваться в августе 2021 года, пишет агентство Nation News.