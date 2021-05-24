Климатолог предрек ураганы и наводнения из-за аномальной жары

Ураганы и наводнения становятся следствием превышения количества водяных паров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Аномальная жара, являющаяся результатом идущего глобального потепления, может привести к различным катастрофам, в том числе наводнениям, смерчам и ураганам. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов.

«Глобальное потепление проявляется не только в том, что средние температуры растут, но и в том, что учащаются катастрофические явления, потому что повышается количество водяных паров. Возникают смерчи, ураганы, наводнения или блокирующие антициклоны», — отметил Карнаухов в беседе с URA.RU.

Еще одной опасностью изменения климата, объяснил эксперт, является высвобождение в большом количестве углекислого газа из зоны вечной мерзлоты. «Там огромное количество органики и если она разморозится и станет доступной для окисления бактериями, то это приведет к тому, что огромное количество углекислого газа будет поступать в атмосферу», — подчеркнул Карнаухов.

По словам климатолога, связано глобальное потепление с деятельностью человека. «Мы выбрасываем парниковые газы. Сегодня концентрация, прежде всего ключевого, углекислого газа, увеличилась в 1,5 раза по сравнению с доиндустриальной эпохой. В прошлом такая концентрация газа была около 20 миллионов лет назад. В настоящий момент изменения температуры не успевают за этими изменениями концентрации углекислого газа», — отметил Карнаухов. Он также добавил, что пока тепловая инерция океана сдерживает среднегодовой прирост температур, но в скором времени это может измениться. «Тепловая инерция океана сдерживает температуры и поэтому мы сейчас имеем относительно небольшое потепление, порядка полутора градусов, по сравнению с доиндустриальной эпохой. Но температура будет расти», — пояснил он.

Ранее в Гидрометцентре РФ предупредили, что аномальная жара с температурой до +37 градусов продлится на востоке Европейской России, в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири, около двух недель. Это может спровоцировать возникновение лесных пожаров.