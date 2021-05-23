Гидрометцентр пообещал «несусветную жару» в регионах России

Вильфанд рассказал об аномальной жаре в регионах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Период сильной жары с температурой до +37 градусов продлится на Урале и в Поволжье, сохраняются высокие риски природных пожаров. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Только такая несусветно жаркая погода будет на востоке Европейской России: в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири. Там температуры будут выше нормы на 8-12 градусов, даже 13 градусов », — рассказ Вильфанд РИА «Новости». Он отметил, что аномальная жара продлится в этих регионах около двух недель, спровоцирует распространение лесных пожаров, а также негативно скажется на здоровье людей.

По данным синоптика, аномальная жара сохранится в Свердловской области, в Пермском крае, в Оренбургской области. По его словам, в Челябинской области температура днем будет достигать 36-37 градусов тепла. В Курганской области на 7 градусов и более выше нормы. В Тюменской и Омской области на 10 градусов выше нормы. В Екатеринбурге будет 30 градусов и выше.

Ранее метеоролог Николай Терешонок заявил, что жаркая весна в Сибири и на Урале сменится не менее жарким летом. Главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко рассказала, что жара в Свердловской области спадет к началу новой рабочей недели. С 24 мая в регионе начнутся дожди, а воздух станет гораздо прохладнее. Климатолог, преподаватель Челябинского государственного университета, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова отметила, что если майская аномалия продолжится, то в стране и летом будут массово гореть леса.