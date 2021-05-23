23 мая 2021
22 мая 2021
21 мая 2021

Пермский депутат Госдумы раскрыл друзей для помощи ЕР на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Игорь Шубин член Совета Федерации России, шубин игорь
Игорь Шубин призвал голосовать на праймериз «Единой России» за своих коллег Фото:
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Госдумы от Пермского края, экс-мэр Перми Игорь Шубин назвал имена политиков, которым доверяет. На своей странице в Facebook перечисляет больше двадцати участников праймериз «Единой России», за которых он рекомендует голосовать.

«Поддержите моих коллег, участвующих в выборах в Законодательное Собрание Пермского края и Пермскую городскую Думу. Это люди, которым я доверяю, в чей профессионализм и порядочность верю», — написал Шубин. При этом сам Шубин напоминает, что тоже участвует в праймериз по округу № 58 и планирует переизбраться в Госдуму.

В список Шубина попали сенатор Алексей Пушков (идет в заксобрание Пермского края), спикер краевого парламента Валерий Сухих, брат мэра Перми Евгений Демкин. Также Шубин упоминает человека из команды олигарха Андрея Кузяева Георгия Ткаченко и человека из команды сына Дмитрия Трутнева (сына полпреда президента РФ в ДФ Юрия Трутнева) Дмитрия Пылева.

URA.RU рассказывало, что конкуренцию Шубину на праймериз составляют экс-мэр Перми Игорь Сапко и депутат думы Осы, актер из «Реальных пацанов» Армен Бежанян. Победители праймериз, которые завершатся 30 мая, смогут стать кандидатами от партии на выборах в Госдуму, заксобрание края и гордуму Перми.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...