Пермский депутат Госдумы раскрыл друзей для помощи ЕР на выборах

Игорь Шубин призвал голосовать на праймериз «Единой России» за своих коллег Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Госдумы от Пермского края, экс-мэр Перми Игорь Шубин назвал имена политиков, которым доверяет. На своей странице в Facebook перечисляет больше двадцати участников праймериз «Единой России», за которых он рекомендует голосовать.

«Поддержите моих коллег, участвующих в выборах в Законодательное Собрание Пермского края и Пермскую городскую Думу. Это люди, которым я доверяю, в чей профессионализм и порядочность верю», — написал Шубин. При этом сам Шубин напоминает, что тоже участвует в праймериз по округу № 58 и планирует переизбраться в Госдуму.

В список Шубина попали сенатор Алексей Пушков (идет в заксобрание Пермского края), спикер краевого парламента Валерий Сухих, брат мэра Перми Евгений Демкин. Также Шубин упоминает человека из команды олигарха Андрея Кузяева Георгия Ткаченко и человека из команды сына Дмитрия Трутнева (сына полпреда президента РФ в ДФ Юрия Трутнева) Дмитрия Пылева.

URA.RU рассказывало, что конкуренцию Шубину на праймериз составляют экс-мэр Перми Игорь Сапко и депутат думы Осы, актер из «Реальных пацанов» Армен Бежанян. Победители праймериз, которые завершатся 30 мая, смогут стать кандидатами от партии на выборах в Госдуму, заксобрание края и гордуму Перми.

Скрин: Facebook, Игорь Шубин