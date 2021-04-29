Звезды «Реальных пацанов» оценили выдвижение коллеги в Госдуму

Актриса Марина Федункив поддерживает участие Армена Бежаняна в выборах Фото: Предоставлено телеканалом ТНТ

Актеры сериала «Реальные пацаны» готовы поддержать своего коллегу Армена Бежаняна («Арменку»), который решил стать депутатом Госдумы. Об этом в беседе с URA.RU заявили актрисы Марина Федункив и Юлия Гришнина.

«Молодец! Если потребуется моя поддержка, то конечно [поддержу]», — сказала URA.RU Федункив, которая в сериале была женой «Арменки». Телевизионная «теща Коляна» Юлия Гришнина в беседе с URA.RU пояснила, что не готова комментировать политику. «Мы с Арменом знакомы и дружим уже больше десяти лет. Я к нему очень хорошо отношусь и всегда готова поддержать его как человека», — уточнила Гришнина.

Бежанян в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, что не обращался к своим бывшим коллегам по сериалу за поддержкой. Он пояснил, что коллеги его, как и он, принимают самостоятельные решения.

URA.RU рассказывало, что Бежанян заявился на праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму и заксобрание Пермского края. Партийное предварительное голосование пройдет через «Госуслуги» в конце мая. Сейчас Бежанян уже является депутатом думы Осы.