29 апреля 2021

Звезды «Реальных пацанов» оценили выдвижение коллеги в Госдуму

© Служба новостей «URA.RU»
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Федункив Марина. Элина Камирен, реальные пацаны, федункив марина
Актриса Марина Федункив поддерживает участие Армена Бежаняна в выборах Фото:

Актеры сериала «Реальные пацаны» готовы поддержать своего коллегу Армена Бежаняна («Арменку»), который решил стать депутатом Госдумы. Об этом в беседе с URA.RU заявили актрисы Марина Федункив и Юлия Гришнина.

«Молодец! Если потребуется моя поддержка, то конечно [поддержу]», — сказала URA.RU Федункив, которая в сериале была женой «Арменки». Телевизионная «теща Коляна» Юлия Гришнина в беседе с URA.RU пояснила, что не готова комментировать политику. «Мы с Арменом знакомы и дружим уже больше десяти лет. Я к нему очень хорошо отношусь и всегда готова поддержать его как человека», — уточнила Гришнина.

Бежанян в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, что не обращался к своим бывшим коллегам по сериалу за поддержкой. Он пояснил, что коллеги его, как и он, принимают самостоятельные решения.

URA.RU рассказывало, что Бежанян заявился на праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму и заксобрание Пермского края. Партийное предварительное голосование пройдет через «Госуслуги» в конце мая. Сейчас Бежанян уже является депутатом думы Осы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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