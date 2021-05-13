13 мая 2021
12 мая 2021
11 мая 2021

Экс-мэр Перми решил бороться за мандат со своим коллегой

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Пермской городской думы. Сентябрь. Пермь, сапко игорь
Игорь Сапков решил вновь бороться за кресло депутата в Госдуме Фото:

Депутат Госдумы от Пермского края, экс-мэр Перми Игорь Сапко заявился на праймериз «Единой России». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Друзья, ваше доверие и поддержка всегда играли и играют ключевую роль […] В общении в социальных сетях и пабликах я слышал слова поддержки и одобрения моей работы, получил новые наказы и конкретные обращения! Именно это побудило меня выдвинуть свою кандидатуру в Госдуму на предварительном голосовании партии „Единая Россия“ по списку и одномандатному округу №58», — написал Сапко.

По этому же округу в ГД намерен избраться его однопартиец, бывший глава Перми Игорь Шубин. Инсайдеры URA.RU отмечали, что именно он, а не Сапко заручится поддержкой на федеральном уровне, поэтому последний будет бороться за место в заксобрании. Конкуренцию Шубину и Сапко намерен составить депутат из Осы, актер сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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