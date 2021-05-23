Глава СКР Пермского края и его замы за год стали богаче

Руководство СУ СКР Пермского края отчиталось о доходах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Глава следственного управления СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев, а также его заместители Дмитрий Анащенко и Чингис Мушараев за год разбогатели на сотни тысяч рублей. Сведения о доходах сотрудников ведомства за 2020 год опубликованы на сайте СУ СКР края.

Сергей Сарапульцев получил по итогам прошлого года доход в размере чуть выше 4 млн. рублей. Это почти на 500 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Как и год назад, глава ведомства имеет в собственности только квартиру (общая совместная собственность). Супруге Сарапульцева принадлежат жилой дом, земельный участок, квартира (общая совместная собственность) и встроенное помещение. В ее собственности также значится автомобиль Mercedes-Benz (модель не уточняется).

Заместитель главы СУ СКР Прикамья Дмитрий Анащенко за год стал богаче на 1,4 млн рублей. Его доход в прошлом году составил почти 4,9 млн рублей. Из недвижимости у Анащенко, как и годом ранее, значится только квартира. Еще один зам Сарапульцева Чингис Мушараев задекларировал доход в сумме 3,6 млн рублей (по итогам 2019 года — 2,3 млн рублей). Мушараев имеет квартиру (в общедолевой собственности с супругой и ребенком). Указано, что замглавы ведомства увеличил свой доход за счет накоплений за предыдущий год, продажи квартиры и автомобиля.