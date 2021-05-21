Жители боятся проходить мимо, но выбора у них нет Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Сгоревшее здание в Ноябрьске (ЯНАО), которое не могут снести с 2018 года, грозит обвалиться на проходящих мимо людей или на машины. Своими опасениями поделились горожане в местных группах социальных сетей.

«Деревяшка сгорела 19.02.2018, с торца этой деревяшки тоже стена вот-вот рухнет, а там люди ходят! Также машины припаркованы», — пишет местный житель на правах анонимности в группе «Злой Ноябрянин».

Многие не поддержали опасений по поводу обрушения дома: «Зачем люди там ходят и паркуют машины, если видят, что там скоро рухнет», — недоумевает Анна Глоба. «У людей другого пути нет, сгоревший дом расположен в непосредственной близости с придомовой территорией соседнего дома», — поясняет Анна Зелинская.

В пресс-службе мэрии оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, там на звонки корреспондента не ответили. Был направлен запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске за одну ночь сгорело сразу пять расселенных домов. Как позже выяснилось, причиной пожаров стали поджоги.