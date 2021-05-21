21 мая 2021
20 мая 2021

В ЯНАО несколько лет не могут снести сгоревшее здание. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в общежитие. Олимпийская, 4. Тюмень., пожар, дом после пожара, олимпийская улица, улица олимпийская4
Жители боятся проходить мимо, но выбора у них нет Фото:

Сгоревшее здание в Ноябрьске (ЯНАО), которое не могут снести с 2018 года, грозит обвалиться на проходящих мимо людей или на машины. Своими опасениями поделились горожане в местных группах социальных сетей.

«Деревяшка сгорела 19.02.2018, с торца этой деревяшки тоже стена вот-вот рухнет, а там люди ходят! Также машины припаркованы», — пишет местный житель на правах анонимности в группе «Злой Ноябрянин».

Многие не поддержали опасений по поводу обрушения дома: «Зачем люди там ходят и паркуют машины, если видят, что там скоро рухнет», — недоумевает Анна Глоба. «У людей другого пути нет, сгоревший дом расположен в непосредственной близости с придомовой территорией соседнего дома», — поясняет Анна Зелинская.

В пресс-службе мэрии оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, там на звонки корреспондента не ответили. Был направлен запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске за одну ночь сгорело сразу пять расселенных домов. Как позже выяснилось, причиной пожаров стали поджоги.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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