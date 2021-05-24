В Банке России назвали бизнесы, которые усилились в пандемию

Российские предприятия во время пандемии коронавируса в 2020 году расширялись и брали кредиты на расширение. В первую очередь это онлайн-торговля, доставка, дистанционные услуги, сообщила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина.
«За год Центробанк снизили ставку до 4,25%, из-за чего некоторые предприятия расширялись и брали кредиты на расширение. Это в том числе онлайн-торговля, доставка, дистанционные услуги», — заявила Набиуллина на заседании президиума фракции «Единая Россия» 24 мая. Трансляция велась на сайте Госдумы.
По словам Набиуллиной, потери России от пандемии составили 3% ВВП — это меньше, чем в целом потери мировой экономики. «Принятые правительством меры позволили начать быстрое восстановление экономики. Законы по поддержке населения сделали кредитование более доступным, и помогло предприятиям закрыть тот провал, который они получили от падения выручки», — подытожила она.
Ранее Глава Центробанка заявила, что российская экономика вернется на докризисный уровень до конца 2021 года. По ее прогнозам, инфляция в России должна была начать снижаться в апреле, сообщает «Ридус».
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