21 мая 2021

В Курганской области раскрыли убийство 16-летней давности. «Тело злоумышленник спрятал в трубе»

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора
Обвиняемый отбывает наказание за совершение другого убийства Фото:

В Курганской области раскрыли убийство, произошедшее в 2005 году, в совершении которого обвиняют жителя Катайска. Об этом 24 мая URA.RU сообщила пресс-служба СУ СК России по Курганской области.

«В ноябре 2005 года обвиняемый, находясь в доме, где он проживал, в ходе совместного употребления спиртного совершил убийство своего 30-летнего товарища. Тело убитого злоумышленник спрятал напротив своего дома в дренажной трубе», — рассказали в пресс-службе. Тело обнаружили местные жители весной 2006 года.

Параллельно подозреваемый был приговорен к 18 годам лишения свободы за совершение убийства жителя Катайска и покушения на убийство его брата в декабре 2005 года. Позже с помощью улик, собранных в 2005 году с места, где обнаружили убитого, и в доме подозреваемого было установлено ДНК причастного к убийству лица. Мужчина признал вину в совершении этого убийства. Подозреваемому предъявят обвинение в убийстве. Следователь проверяет причастность обвиняемого к другим преступлениям.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции и СК раскрыли убийство женщины, которое произошло в Кургане зимой 2005 года. Тогда подозреваемым оказался мужчина, который отбывает наказание за другое убийство, совершенное в Нижневартовске.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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