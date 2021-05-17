В Кургане раскрыли убийство девушки, совершенное 16 лет назад

Мужчина проник в квартиру жертвы под видом покупателя холодильника Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники полиции раскрыли убийство молодой женщины, которое произошло в Заозерном районе Кургана зимой 2005 года. Подозреваемым оказался мужчина, отбывающий наказание за другое убийство в ХМАО, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Преступление не могли раскрыть 16 лет. После анализа оперативной сводки тех лет курганские оперативники обратили внимание на несколько преступлений, совершенных аналогичным образом. В результате расследование уголовного дела возобновили. «Исследование изъятых с места преступления следов ДНК предполагаемого преступника указало на лицо, с апреля 2005 года отбывающего наказание за убийство в Нижневартовске», — говорится в сообщении УМВД.

Мужчина 1964 года рождения ездил по стране и обслуживал поезда. В Кургане он нашел объявление в газете о продаже холодильника и договорился с продавцом о встрече. По данным областного следственного управления СК России, подозреваемый пришел в квартиру к одинокой женщине с целью наживы. «Задушив девушку при помощи взятой на месте происшествия веревки, мужчина похитил ценные вещи убитой, которые смог обнаружить, и скрылся с места пришествия, покинув пределы Курганской области», — отмечают в ведомстве.

Спустя месяц подозреваемый совершил аналогичное преступление в ХМАО. Его задержали и осудили к 18 годам лишения свободы. По данным курганского УМВД, подозреваемый уже дает признательные показания. В ближайшее время СК предъявит ему обвинение в преступлении по п.«з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).