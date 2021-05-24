Дерипаска предрек скорое завершение эпохи нефти и газа

Дерипаска считает, что странам стоит задуматься Фото: World Economic Forum — Michael Wuertenberg / wikimedia.org CC BY-SA-2.0

Эпоха нефти и газа скоро закончится, а отрасль должна будет заново изобрести себя. Об этом начали говорить в Международном энергетическом агентстве (МАЭА), заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска.

«Вот и Международное энергетическое агентство предостерегает от инвестиций в новые нефтегазовые проекты. Эпоха нефти и газа скоро закончится, и отрасли предстоит заново изобрести себя. Неожиданно. Поворот МЭА к безуглеводородной тематике никто не ждал так скоро. Организация всегда поддерживала сектор ископаемого топлива», — написал Дерипаска в своем telegram-канале и сослался на публикацию издания The Daily Telegraph. По словам бизнесмена, в МЭА заявили, что переход на возобновляемую энергетику сделает мир экологичнее и богаче. Рост ВВП в мире ускорится почти на полпроцента после отказа от ископаемого топлива. По прогнозу МЭА, к 2050 году спрос на уголь снизится на 90%, а на нефть — на 70%.

«МЭА дает отличный повод всем странам задуматься, а не настал ли момент по-настоящему менять глобальную экономику. Сейчас все боятся, что отказ от нефти повысит безработицу и ударит по ВВП. А МЭА считает, что, напротив, — это только ускорит рост», — сказал Дерипаска.

Стоимость нефти может вырасти до 80 долларов за баррель. Цены будут увеличиваться из-за структуры нефтяного рынка, которая способствует быстрому потреблению нефти, пишет Nation News со ссылкой на экспертов в отрасли.

Ранее стало известно, когда в России закончатся нефть и газ. По прогнозу главы Минприроды Александра Козлова, при текущей добыче запасов нефти хватит на 59 лет, газа — на 103 года.