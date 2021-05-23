Экономисты раскрыли, почему ЕС не откажется от газа и нефти из РФ

Нефть нужна для производства пластика Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Европейские страны не откажутся от нефти и газа из России, не смотря на развитие альтернативной «зеленой» энергетики. О причинах зависимости ЕС от данных природных ресурсов URA.RU рассказали российские экономисты.

«С альтернативной, особенно солнечной энергией есть проблема. Она плохо сохраняется», — сказал агентству старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара, член совета фонда «Либеральная миссия» Сергей Жаворонков. Он отметил, что не во всех странах есть необходимые условия для альтернативной энергетики.

Нет оснований полагать, что углеводородное сырье закончится или его запретят производить. Экономист считает, что многие проекты альтернативной энергетики не конкурентоспособны. «Они могут существовать только благодаря дотации правительства. А мода, чтоб это дотировать может пройти», — подчеркнул эксперт.

Экономист, трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко согласился, что Европе нефть необходима. «Во-первых, она идет, как на сырье из которого делают какой-то товар. Вторично — уже как топливо», — сообщил экономист агентству. По его словам, из нефти делают каучук и пластик, которые нужны для производства автомобилей. Он напомнил, что Россия уже поставляет в Европу экологическую энергию — метан.