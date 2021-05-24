Без газоснабжения остались 14 домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Краснотурьинске (Свердловская область) часть жителей в 42-м квартале остались без газа. Причиной стал мусоровоз, врезавшийся в газопровод утром 25 мая. Газоснабжение ограничено в 14 частных домах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Мусоровоз зацепил пролегающую над дорогой газовую трубу низкого давления диаметром 53 мм. В результате целостность газопровода была нарушена, труба разгерметизирована, без возгорания газа. В результате происшествия ограничено газоснабжение 14 частных жилых домов», — сказано в официальном сообщении МЧС Свердловской области. По информации от МЧС, в ликвидации последствий происшествия задействованы три единицы техники и восемь человек газовой службы. На месте дежурят сотрудники МЧС России в составе двух единиц техники, восьми человек личного состава. ГИБДД устанавливает обстоятельства ЧП.

Ранее URA.RU сообщало о возгорании газовых емкостей в Ирбите. Инцидент произошел 13 мая. По словам жителей дома №59 по улице Советская, во дворе сначала прозвучал хлопок, затем произошло возгорание газовых емкостей. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области пояснили, что возгорание произошло при проведении дегазации пустых емкостей. Газоснабжение дома не нарушено, пострадавших по итогу происшествия не было.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области