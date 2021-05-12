Жители сообщили о хлопке газовой смеси Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания газовых емкостей в Ирбите Свердловской области. Во дворе жилого дома №59 по улице Советской произошел хлопок газовой смеси, а затем возгорание емкостей. Сжиженного газа в резервуарах не было. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«От очевидцев поступило сообщение в спасательные службы о хлопке газовой смеси во дворе дома по улице Советской в Ирбите при проведении дегазации пустых газовых емкостей (без сжиженного газа) с последующим возгоранием травы вокруг емкостей», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Площадь возгорания составила 30 кв. метров, пострадавших нет. Территория была оцеплена. Газоснабжение домов нарушено не было.

Прокуратура начала проверку деятельности организации, которая осуществляла дегазацию пустых газовых резервуаров. По результатам проверки будут приняты меры реагирования со стороны прокуратуры.

Источник видео — сообщество ВКонтакте «Инцидент ИРБИТ»