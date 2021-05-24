24 мая 2021
21 мая 2021

Школьник из ЯНАО подрался с полицейским

© Служба новостей «URA.RU»
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Поицейские. Курган, рюкзаки, подростки, дети, школьники, пацаны, парни, ученики
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего Фото:

Пьяный ученик школы-интерната из села Гыда (ЯНАО) набросился на сотрудника полиции. Участковый пытался оформить протокол об административном правонарушении, а юноша пытался ему помешать, сообщили в следственном управлении СКР по ЯНАО.

«Учащийся, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в комнате спального корпуса интерната, будучи недовольным действиями старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Тазовскому району, нанес удар рукой полицейскому», — говорится в сообщении. Молодому человеку уже исполнилось 18 лет.

За драку с полицейским против юноши возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее URA.RU сообщало, что в школе-интернате в Сеяхе произошло ЧП — ученика доставили в больницу с серьезным алкогольным отравлением и обморожением. Сотрудники учебного учреждения скрывали инцидент. Также агентство рассказывало, что из-за суицида воспитанника в Тазовской школе-интернате был уволен директор и несколько его заместителей

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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