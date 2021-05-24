Школьник из ЯНАО подрался с полицейским

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пьяный ученик школы-интерната из села Гыда (ЯНАО) набросился на сотрудника полиции. Участковый пытался оформить протокол об административном правонарушении, а юноша пытался ему помешать, сообщили в следственном управлении СКР по ЯНАО.

«Учащийся, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в комнате спального корпуса интерната, будучи недовольным действиями старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Тазовскому району, нанес удар рукой полицейскому», — говорится в сообщении. Молодому человеку уже исполнилось 18 лет.

За драку с полицейским против юноши возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее URA.RU сообщало, что в школе-интернате в Сеяхе произошло ЧП — ученика доставили в больницу с серьезным алкогольным отравлением и обморожением. Сотрудники учебного учреждения скрывали инцидент. Также агентство рассказывало, что из-за суицида воспитанника в Тазовской школе-интернате был уволен директор и несколько его заместителей