Директора интерната в ЯНАО уволили из-за суицида воспитанника

Власти Тазовского района говорят о проверках всех подведомственных школ-интернатов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директор Тазовской школы-интерната Иван Зятев и несколько его заместителей были уволены по результатам проверки, проводившейся в учебном заведении по факту суицида воспитанника. Информацию об этом сообщили источники URA.RU и подтвердили представители районной администрации.

«В настоящее время Зятев уже не работает, он в отпуске с последующим увольнением. На его должность временно назначен заместитель по АХЧ. Скандал в публичную плоскость не выносился, решили все по-тихому», — рассказывают собеседники агентства в Тазовском. В самом интернате врио директора Валерий Светляков отказался давать комментарии по данной ситуации, сославшись на то, что не уполномочен отвечать на вопросы журналистов.

При этом в администрации Тазовского района подтвердили: Зятев был уволен по результатам проведенной проверки. «Проверки по указанному факту были проведены районным департаментом образования и окружной прокуратурой. По итогам трудовые договоры расторгнуты с директором школы-интерната и с заместителями директора по воспитательной работе и по комплексной безопасности. Работа школы-интерната в поселке Тазовский находится в зоне особо контроля», — рассказали представители мэрии.

В Тазовском районе сейчас организована комплексная проверка всех школ-интернатов. Инсайдеры URA.RU сообщают, что в некоторых из них также можно найти факты, которые привлекут внимание не только общественности и профильных департаментов, но и надзорных органов.

Ранее сообщалось о том, что в Ямальском районе руководство Сеяхинской школы-интерната пыталось скрыть ЧП. По данным источников, к поискам сбежавшего школьника привлекли подростка, который сам был позже обнаружен с признаками опьянения и доставлен в больницу с подозрением на обморожение.