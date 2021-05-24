Курганские депутаты поспорили из-за одежды нового члена избиркома

Одежда Станислава Тимофеева, в которой он пришел на заседание думы, вызвала спор среди депутатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым членом избирательной комиссии Курганской области с правом решающего голоса назначен представитель ЛДПР Станислав Тимофеев. Он сменит на этом посту своего однопартийца Михаила Ланкина. Такое решение приняла Курганская областная дума, передает из зала заседания корреспондент URA.RU. Большие споры у депутатов вызвала одежда нового члена избиркома.

За кандидатуру Тимофеева проголосовали 25 депутатов, двое — против, двое — воздержались. «До окончания срока полномочий избирательной комиссии осталось полгода. Поэтому вопрос, для чего замена. Откровенно говоря, по Тимофееву есть ряд вопросов, в том числе по близким родственникам, которые являются судимыми», — отметил перед голосованием председатель облдумы Дмитрий Фролов.

«Федеральный закон позволяет. Это ротация кадров. Это наш представитель, и мы принимаем решение», — ответил руководитель фракции ЛДПР Юрий Ярушин. «Это действительно дело партии — отозвать члена комиссии с правом решающего голоса и назначить нового члена от партии», — заявила зампредседателя облизбиркома Елена Дружинина.

«Имею опыт работы в территориальной избирательной комиссии четыре года», — рассказал депутатам Тимофеев. Он отметил, что живет в Шумихе, имеет высшее образование по профилю «государственное и муниципальное управление». Фролов обратил внимание, что Тимофеев не встал, когда к нему обратились депутаты.

«Идет на такое высокое место. Надо галстук надеть, выглядеть соответствующим образом. А вы пришли как будто непонятно куда», — обратился к Тимофееву зампред облдумы Марат Исламов. «Хорошая, чистая рубашка. Она, может, очень дорогая, дороже вашей рубашки. Откуда вы знаете?» — заступился за однопартийца Ярушин. «Коллеги, не будем иронизировать», — остановил спор Фролов.

Тимофеев более 20 раз участвовал в выборах разного уровня. В частности, он выдвигался на пост главы Сафакулевского района и города Щучье, был депутатом Шумихинской городской думы.