25 мая 2021
24 мая 2021

На свердловских выборах единороссов ждет схватка с коммунистами

© Служба новостей «URA.RU»
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Cовещание губернатора Свердловской области с главами муниципалитетов региона. Екатеринбург, зубарев михаил
Депутат Михаил Зубарев сменил две партии. Его ждет серьезная конкуренция с представителями третьей Фото:
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Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Одной из самых конфликтных территорий на предстоящих выборах в Свердловское заксобрание станет Асбестовский избирательный округ №2. Как прогнозируют политологи, действующим депутатам облдумы от «Единой России» будет противостоять дуэт скандальных коммунистов.

«Очевидно, что „Единая Россия“ сделала ставку на [депутатов заксобрания] Михаила Зубарева в округе и Виталия Крупина — по списку терргруппы. Но Асбест — непростая территория, тут сильны позиции КПРФ», — отметил директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. К тому же, добавил он, свердловская партэлита ЕР не признает Зубарева своим: его помнят еще помощником депутата-единоросса Валерия Савельева, от которого Зубарев ушел в ЛДПР. Обратный переход в партию власти многими был воспринят неодобрительно, отметил эксперт.

Михаил Зубарев и Виталий Крупин участвуют в праймериз ЕР: первый по одномандатному округу, второй — по списку территориальной группы. Источники, близкие областному избирательному штабу, высказывают мнение, что на сентябрьских выборах в областной парламент единороссам предстоит столкнуться со скандальной коммунисткой Натальей Крыловой и одиозным застройщиком — главой корпорации «Маяк» Владимиром Коньковым. Последний до выборов 2016 года уже представлял КПРФ в Свердловском заксобрании. Собеседники агентства убеждены, что схватка будет нелегкой для обеих сторон.

Наталья Крылова в беседе с URA.RU подтвердила намерение выдвигаться в заксобрание по одномандатному округу. В корпорации «Маяк» обещали прокомментировать электоральные планы Владимира Конькова позже. Глава обкома КПРФ Александр Ивачев отметил, что список кандидатов от компартии примет съезд КПРФ, который состоится в июне.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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