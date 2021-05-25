Юристы раскрыли, как ПФР лишает пенсионеров денег

Большая часть пенсионеров?переселенцев получает минимальные выплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Граждане России, которые переехали в страну из бывших советских республик, зачастую остаются без пенсий или получают минимальные выплаты. Об этом заявила эксперт Форума переселенческих организаций (ФПО) Галина Рагозина.

По ее словам, большая часть пенсионеров?переселенцев получает минимальные выплаты только потому, что из их стажа исключаются по разным причинам то одни, то другие периоды. «Если раньше переселенцы переживали из-за маленьких пенсионных выплат, то сейчас из-за того, что вообще их не получат. И такие случаи уже есть», — передает ее слова «Новая газета».

Она отметила, что чиновники отправляют запросы в государства прежнего места жительства, одна ответы приходиться ждать до шести месяц. Бывают случаи, когда они не приходят, а пенсионерам отказывают в назначении пенсий или уменьшают их. При этом справки от самих пожилых людей ПФР не принимает.

По словам юридического эксперта ФПО Юлии Лазаревой, человеку могут отказать засчитывать весьма приличный стаж даже из-за изменения названия его профессиональной специализации. Кроме того, чиновники также могут отказать в выплатах, ссылаясь на ошибки в записях персональных данных, дат, номеров приказов или отсутствие расшифровки подписи сотрудника, заполнявшего трудовую книжку 30 лет назад.

Ранее депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что чиновники обманывали людей перед пенсионной реформой, когда говорили, что она необходима из-за увеличения числа пенсионеров и уменьшения работающего населения. Он также внес в Госдуму законопроект о снижении пенсионного возраста.