Депутат Госдумы раскрыл схему обмана людей для пенсионной реформы

Чиновники сказали неправду о том, что число пенсионеров будет увеличиваться, считает депутат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Чиновники обманывали людей перед пенсионной реформой, когда говорили, что она необходима из-за увеличения числа пенсионеров и уменьшения работающего населения. Об этом заявил депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Ранее Минэкономразвития опубликовало прогноз социально-экономического развития России. По данным ведомства, численность трудоспособного населения будет с каждым годом расти: с 82,3 миллиона в 2020 году до 83,5 миллиона человек в 2024 году, пишет « Федеральное агентство новостей ». Количество пенсионеров же, напротив, будет уменьшаться с 36,8 миллиона человек в 2020 году до 34,4 миллиона человек в 2024 году. Однако в министерстве это связывают с пенсионной реформой, сообщает VSE42.Ru.

«Никакой сенсации в этих данных нет. В 2018 году, когда готовилась пенсионная реформа, официальные прогнозы рисовали ту же картину. И мы тогда же указывали, что чиновники, либеральные эксперты нагло обманывают людей. Вспомните, как они в один голос утверждали, что нельзя не повышать пенсионный возраст: мол, работающих все меньше, а пенсионеров все больше», — пишет Миронов в своем telegram-канале.

Его партия внесла в Государственную думу законопроект о понижении пенсионного возраста. Лидер организации пояснил, что женщины должны уходить на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет.