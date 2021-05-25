РЖД готовы ввести для пассажиров новую льготу

В РЖД заинтересованы в увеличении пассажиропотока Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россиян, которые сделали прививку от новой коронавирусной инфекции, может поощрить компания-монополист «Российские железные дороги». Такую информацию сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

«РЖД могут ввести программу поощрения пассажиров, вакцинированных от коронавируса. Точно могу сказать, что мы заинтересованы, чтобы вакцинация прошла как можно быстрее, чтобы к нам вернулись наши пассажиры», — его слова передает РБК. Однако в компании пока не раскрыли механизм действия этой программы.

В конце мая Белозеров сделал заявление о постепенной ликвидации вагонов-ресторанов на части маршрутов. Их могут оставить только в туристических и фирменных поездах. В качестве альтернативы в железнодорожной компании предложили ввести наборы питания, которые можно было бы разогреть в обычном вагоне, уточняет издание «Взгляд».