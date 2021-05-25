РЖД решила отказаться от вагонов-ресторанов

В поездах уберут вагоны-рестораны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) планирует избавится от вагонов-ресторанов. Их могут оставить только в туристических и фирменных поездах. Об этом сообщил глава холдинга Олег Белозеров.

«Вагон-ресторан воспринимаю как нечто дорогостоящее», — передает его слова РБК. Он отметил, что в тех поездах, где уберут вагоны-рестораны, будут предлагать блюда, которые можно разогреть, например бургеры. По его словам, у пассажиров должен быть выбор, например, купить особое блюдо в вагоне-ресторане, разогреть питание в своем вагоне или заказать доставку еды к вагону через смартфон.

По его словам, данное нововведение уже тестируется в нескольких поездах. Кроме того, Белозеров добавил, что РЖД хотят сменить концепцию и название самих вагонов-ресторанов.

Ранее РЖД объявила о скидке на билеты для проезда на электропоездах «Ласточка» из Екатеринбурга в другие города УрФО — Пермь, Тюмень и Курган. Акция будет действовать до конца 2021 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.