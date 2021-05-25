25 мая 2021

РЖД решила отказаться от вагонов-ресторанов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дезинфекция и проверка масочного режима на железнодорожном вокзале. Челябинск, пассажирский поезд, ржд, железная дорога, поезд, жд вокзал челябинск
В поездах уберут вагоны-рестораны Фото:

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) планирует избавится от вагонов-ресторанов. Их могут оставить только в туристических и фирменных поездах. Об этом сообщил глава холдинга Олег Белозеров.

«Вагон-ресторан воспринимаю как нечто дорогостоящее», — передает его слова РБК. Он отметил, что в тех поездах, где уберут вагоны-рестораны, будут предлагать блюда, которые можно разогреть, например бургеры. По его словам, у пассажиров должен быть выбор, например, купить особое блюдо в вагоне-ресторане, разогреть питание в своем вагоне или заказать доставку еды к вагону через смартфон.

По его словам, данное нововведение уже тестируется в нескольких поездах. Кроме того, Белозеров добавил, что РЖД хотят сменить концепцию и название самих вагонов-ресторанов.

Ранее РЖД объявила о скидке на билеты для проезда на электропоездах «Ласточка» из Екатеринбурга в другие города УрФО — Пермь, Тюмень и Курган. Акция будет действовать до конца 2021 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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