25 мая 2021
24 мая 2021

В Челябинске перекроют движение на трех магистралях

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленый марафон на легкоатлетическом стадионе имени Елесиной. Челябинске, спортсмен, бегуны, стадион
Полумарафон поменяет схему для транспорта Фото:

В Челябинске 30 мая будет временно закрыто движение на трех улицах Северо-Запада. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, это связано с проведением пятого Всероссийского полумарафона «ЗаБег РФ»

«С 10-00 до 14-00, в связи с проведением полумарафона будет ограничено движение автотранспорта по улицам Салавата Юлаева, Макеева, Университетская набережная до Северо-Крымской в обоих направлениях», — заявили в пресс-службе. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

В «ЗаБеге» предусмотрены несколько дистанций. Кроме полумарафона в 21 км можно пробежать пять и десять километров, а для детей есть двухкилометровая трасса, которую они могут пробежать вместе с родителями.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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