В Челябинске перекроют движение на трех магистралях

Полумарафон поменяет схему для транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 30 мая будет временно закрыто движение на трех улицах Северо-Запада. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, это связано с проведением пятого Всероссийского полумарафона «ЗаБег РФ»

«С 10-00 до 14-00, в связи с проведением полумарафона будет ограничено движение автотранспорта по улицам Салавата Юлаева, Макеева, Университетская набережная до Северо-Крымской в обоих направлениях», — заявили в пресс-службе. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

В «ЗаБеге» предусмотрены несколько дистанций. Кроме полумарафона в 21 км можно пробежать пять и десять километров, а для детей есть двухкилометровая трасса, которую они могут пробежать вместе с родителями.