В Кремле призвали регулировать «все и вся» в интернете

Дмитрий Песков считает, что власти должны регулировать интернет, как и обычную жизнь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле считают, что необходимо регулировать «все и вся в интернете». Это связано с тем, что интернет затрагивает уже абсолютно все стороны жизни, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU 26 мая на конференц-колле с журналистами.

«Роскомнадзор должен регулировать законность в интернете. Интернет затрагивает уже все жизни стороны. Это параллельный мир. И если есть законодательство в нашем мире, которое регулируют все и вся, то тоже должно быть также в интернете. Это функции Роскомнадзора», — сказал Песков, комментируя заявление первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко 26 июня на коллегии Роскомнадзора о том, что задачи перед ведомством будут только увеличиваться.

Таганский суд Москвы накануне оштрафовал по требованию Роскомнадзора соцсеть Facebook на 26 млн рублей за отказ удалять запрещенный в России контент. Эту платформу, Google и Тwitter ранее также штрафовали за отказ удалять противоправную информацию. К запрещенному контенту надзорное ведомство относит, в том числе, вовлечение несовершеннолетних в участие в незаконных митингах. Из-за этого замедляли работу Twitter в России. Теперь замедление грозит Facebook и видеохостингу YouTube.