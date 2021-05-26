В Кремле призвали регулировать «все и вся» в интернете

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков считает, что власти должны регулировать интернет, как и обычную жизнь Фото:

В Кремле считают, что необходимо регулировать «все и вся в интернете». Это связано с тем, что интернет затрагивает уже абсолютно все стороны жизни, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU 26 мая на конференц-колле с журналистами.

«Роскомнадзор должен регулировать законность в интернете. Интернет затрагивает уже все жизни стороны. Это параллельный мир. И если есть законодательство в нашем мире, которое регулируют все и вся, то тоже должно быть также в интернете. Это функции Роскомнадзора», — сказал Песков, комментируя заявление первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко 26 июня на коллегии Роскомнадзора о том, что задачи перед ведомством будут только увеличиваться.

Таганский суд Москвы накануне оштрафовал по требованию Роскомнадзора соцсеть Facebook на 26 млн рублей за отказ удалять запрещенный в России контент. Эту платформу, Google и Тwitter ранее также штрафовали за отказ удалять противоправную информацию. К запрещенному контенту надзорное ведомство относит, в том числе, вовлечение несовершеннолетних в участие в незаконных митингах. Из-за этого замедляли работу Twitter в России. Теперь замедление грозит Facebook и видеохостингу YouTube.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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