Роскомнадзор пригрозил Google, Facebook и Twitter новыми штрафами

Интернет-компаниям грозят многомиллионные штрафы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Интернет-ресурсам Google, Facebook и Twitter грозят новые многомиллионные штрафы за отказ удалять запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Соответствующие административные протоколы в отношении компаний поступили в 422-й мировой судебный участок Москвы.

Судя по зарегистрированным протоколам, Google и Facebook могут оштрафовать на 20 миллионов рублей, Twitter — еще на 24 миллионов рублей. «В суд поступило по пять протоколов в отношении Google и Facebook. Они составлены по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). В отношении Twitter в суд поступило шесть аналогичных протоколов», — рассказали ТАСС в суде. По каждому протоколу компаниям грозит до четырех миллионов рублей. Даты рассмотрения обращений пока не назначены.

Ранее Facebook, Google Twitter уже были оштрафованы на миллионы рублей за «отказ удалять противоправную информацию», передает телеканал 360. Позже Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров обвинила интернет-компании в цензурировании российских СМИ. Также, по заявлению Роскомнадзора, Twitter отказался удалять запрещенную информацию по требованию ведомства. В ответ на это Роскомнадзор ограничил трафик социальной сети.