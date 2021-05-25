Facebook в России оштрафовали на 26 млн рублей

Соцсеть Facebook оштрафовали из-за запрещенной информации Фото: Артем Ковтун © URA.RU

Таганский суд Москвы оштрафовал социальную сеть Facebook за неудаление запрещенного в РФ контента. Общая сумма штрафа по всем административным делам составила 26 миллионов рублей.

«В общей сложности было рассмотрено восемь дел, штраф по шести из которых составляет 3 млн рублей, а еще по двум — 4 млн рублей. Все протоколы были составлены по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации)», — приводит News.ru итоги заседаний суда.

Ранее Facebook, Google и Тwitter уже были оштрафованы на миллионы рублей за «отказ удалять противоправную информацию». В числе запрещенного контента Роскомнадзор называл вовлечение несовершеннолетних в участие в протестных акциях. Из-за неудаления информации работу Twitter замедлили в России. Блокировать соцсеть не будут. Теперь Роскомнадзор пригрозил замедлением Facebook и видеохостингу YouTube.